Marvel bate recordes com ‘Black Panther’

Novo super-herói espera render mais de 133 milhões de euros no fim de semana de estreia.

Por Sónia Dias | 01:30

O novo super-herói da Marvel chama-se ‘Black Panther’ e chega esta quinta-feira às salas portuguesas para gáudio dos fãs da marca. Nos Estados Unidos, onde o filme estreia amanhã, acredita-se que vai ser um fenómeno. Aliás, já o é no que toca à pré-venda de bilhetes.



Em apenas 24 horas ultrapassou os recordes de ‘Capitão América: Guerra Civil’ e de ‘Batman vs Super-Homem: O Despertar da Justiça’. Por este motivo talvez não seja descabido prever uma receita de bilheteira na ordem dos 133 milhões de euros, só no primeiro fim de semana nos EUA. Se tal acontecer bate mais um recorde, o de ‘Deadpool’, que fez cerca de 107 milhões na estreia em 2016.



‘Black Panther’ (traduz-se Pantera Negra, mas Portugal mantém o título original) é o primeiro filme protagonizado por um herói africano, e interpretado por um elenco maioritariamente negro. Já a banda sonora, escolhida e produzida pelo músico Kendrick Lamar e pelo realizador Ryan Coogler, inclui artistas como The Weeknd, Khalid, Anderson .Paak ou Vince Staples, entre outros nomes sonantes do R&B e do hip hop.



Chadwick Boseman, que fez de James Brown em ‘Get on Up’ (2014), dá vida ao princípe T’Challa, que após a morte do rei de Wakanda regressa à terra natal para reclamar o trono.



OUTRAS ESTREIAS

‘15:17 Destino Paris’

O novo filme de Clint Eastwood conta uma história verídica. A 21 de agosto de 2015, a bordo de um comboio de alta velocidade, com 554 passageiros, que faz a ligação entre Amesterdão e Paris, três norte-americanos conseguem deter um terrorista e evitar uma tragédia.



‘The Florida Project’

Escrito e realizado por Sean Baker, o filme acompanha o quotidiano de Moonee, uma menina de seis anos que vive com a mãe prostituta num motel de beira de estrada perto da Disneyworld... mas longe da magia das histórias de encantar.