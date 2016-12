Matador de toiros distinguido em Espanha

O Conselho de Ministros espanhol aprovou, a 23 de dezembro, a concessão da Medalha de Ouro ao Mérito das Belas Artes no que concerne à Tauromaquia ao valoroso matador de toiros Julian Lopez ‘El Juli’. O toureiro de Madrid é, assim, o 23º. nome que entra na lista criada em 1996 e que acolhe as figuras históricas das arenas que se tornaram verdadeiras lendas.

‘El Juli’ segue a senda que inaugurou António Ordoñez, o mito de Ronda. Seguiram-se figuras de época como Santiago Martin El Viti, Curro Romero, António Chenel Antoñete, Miguel Baez El Litri, Rafael de Paula, Manolo Vasquez, Espartaco, Angel Luís Bienvenida, Paco Camino, José Maria Manzanares (pai), Enrique Ponce, José Tomás, Luís Francisco Esplá, Rivera Ordoñez, Pepin Martin Vasquez, José Miguel Arroyo Joselito e Manuel Benitez El Cordobés. Também galardoados foram os rojoneadores Alvaro Domecq, Angel Peralta e Pablo Hermoso de Mendoza.

O palmarés de ‘El Juli’ é extraordinário, pois com alternativa em 1998 - com quinze anos de idade - é o mais novo matador de toiros da história. Temporada após temporada tem ostentado o ceptro do toureio. Dezoito anos de matador de toiros, mais de 1500 corridas de toiros estoqueados e138 novilhadas, 23 toiros indultados e um sem número de portas grandes nas praças mais importantes do mundo dão bem a medida alcançada pelo toureiro de Velilla.

El Juli está na plenitude. Uma afición desmedida. Uma perseverança admirável. Um conhecimento do toiro e uma ampla variedade de sortes com a capa e com a muleta. Uma raça incontrolável e uma invejável capacidade estoqueadora. Tudo isto tem contribuido para a distinção da Medalha de Ouro ao Mérito das Belas Artes que chega no momento em que Julian Lopez ‘El Juli’ manifesta realmente uma enorme experiência e um perfeito conhecimento do toureio.

