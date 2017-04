Médico proíbe Paula Rego de viajar para Portugal

Paula Rego não vai estar em Portugal para a inauguração da sua mais recente exposição devido a ordens médicas. "Por imposição médica dado o seu estado de saúde, Paula Rego não poderá viajar para Portugal e estar presente na conferência de imprensa agendada para dia 6 às 11h45 na sua Casa das Histórias", informou em comunicado a Câmara Municipal de Cascais.



Nick Willing, filho da pintora, vai assim conduzir o encontro com os jornalistas precisamente no dia em que estreia o filme que realizou sobre a obra da sua mãe.



‘Histórias & Segredos’ é o nome da exposição (e também do filme) que vai estar patente de 7 de abril a 17 de setembro na Casa das Histórias Paula Rego, em Cascais, e que reúne cerca de 80 obras (pinturas e desenhos) de Paula Rego e do seu marido Victor Willing. A mostra ocupa as sete salas do museu e muitas das obras serão apresentadas publicamente pela primeira vez.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







100% Muito satisfeito