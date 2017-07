Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Melhor cartel da temporada"

José Macedo Tomás garante que o GFA Coruche não vai “vacilar”.

08:26

José Macedo Tomás garante que a corrida do Correio da Manhã tem "o melhor cartel da temporada". "É com enorme satisfação que testemunhamos a alternativa do Luís Rouxinol Júnior. Vão entrar na arena os melhores forcados", afirma.



Faísca, como é conhecido o cabo do grupo de forcados de Coruche, diz que a ganadaria Murteira Grave "promete touros bravos e sérios".



"Queremos agarrar na emoção dos touros e levá-la até às bancadas através das nossas pegas", conclui.



António Ribeiro Telles, Manuel Ribeiro Telles Bastos, Luís Rouxinol, Luís Rouxinol Jr. e forcados de Santarém integram o cartel.