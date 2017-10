Meo Arena passa a chamar-se Altice Arena

O novo nome foi anunciado num evento oficial.

19:33

A maior sala de espetáculos do País voltou a mudar de nome. Depois de ser batizado 'Pavilhão Atlântico' na altura da Expo'98, e de 'Meo Arena' em 2013, o recinto do Parque das Nações ganha agora o nome de 'Altice Arena'.



Uma mudança já anunciada e que foi oficializada na noite de segunda-feira, 16 de outubro. A Altice organizou um evento para revelar as alterações do nome, logótipo e para apresentar o "compromisso estratégico" para Portugal. Evento que contou com a presença dos fundadores, Patrick Drahi e Armando Pereira, com o presidente executivo, Michel Combes, com a presidente da Altice Portugal, Claudia Goya, assim como do ministro da Economia, Manuel Caldeira Cabral.

O site foi reformulado e foi criada uma nova página de Facebook e uma nova conta de Twitter.



Recorde-se que,a marca Meo começou a desaparecer também das camisolas do FC Porto, sendo substituída pela Altice, no passado mês de Setembro.

Relativamente aos nomes dos eventos, como o Meo Sudoeste e o Meo Marés Vivas, ainda não se irão sofrer alterações.