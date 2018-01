Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Meryl Streep e Hanks brilham em drama real

Filme que valeu 21ª nomeação para os Óscares a Meryl Streep chega hoje às nossas salas.

Por Ana Maria Ribeiro | 01:30

Os números são impressionantes: entre os dois, Meryl Streep e Tom Hanks fizeram mais de cem filmes, ganharam cinco Óscares, dez prémios Emmy e doze Globos de Ouro. Impressionante é, também, o facto de nunca terem trabalhado juntos antes deste ‘The Post’, que estreia hoje nas salas de cinema.



Realizado por Steven Spielberg, o filme recorda um dos momentos mais difíceis da governação de Richard Nixon: quando o jornal ‘The Washington Post’ expôs a existência de documentos secretos (os Papéis do Pentágono) que revelavam que as autoridades americanas sabiam, há muito, que a Guerra do Vietname estava perdida.



O filme, que teve uma estreia americana em salas de cinema selecionadas no final do ano passado, foi considerado pela revista ‘Time’ como um dos dez melhores de 2017 e está nomeado nessa categoria para os Óscares.



Meryl Streep recebeu mais uma nomeação – a 21ª – por dar corpo a Kay Graham, a mulher que assumiu a direção do jornal ‘The Washington Post’ depois do suicídio do marido, em 1963 (no ano passado um dos quatro filhos do casal também se matou).



Mas para surpresa de muitos, nem Steven Spielberg nem Tom Hanks foram nomeados em nome próprio.



20

anos durou a Guerra do Vietname (1955-1975), mas os EUA estavam a preparar terreno há mais dez (desde 1945).



Paralelo Nixon e Trump

Spielberg acabou o filme em menos de um ano para apanhar a discussão sobre liberdade de imprensa suscitada por Trump.



Publicações polémicas

Os Papéis do Pentágono começaram a ser publicados, faseadamente, a partir de 13 de junho de 1971, com o governo norte-americano a tentar impedir judicialmente a sua difusão.