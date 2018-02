Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metallica doaram 18 mil euros ao Banco Alimentar

Banda anunciou donativo, que partiu de receita de bilheteira do concerto em Lisboa.

18:47

A passagem dos Metallica pela Altice Arena continua a dar que falar. Depois de a banda americana ter surpreendido os fãs ao tocar em palco 'A Minha Casinha', em homenagem a Zé Pedro, dos Xutos e Pontapés, sabe-se agora que o quarteto fez um donativo de 18 mil euros a a favor do Banco Alimentar contra a Fome.



Numa mensagem publicada no Instagram dos Mettalica, a banda explica o gesto: "Temos a honra de apresentar ao Banco Alimentar o primeiro donativo de 2018. Agradecemos a todos os que compraram bilhetes para o concerto da última noite e que nos ajudou a angariar dinheiro para esta louvável organização".



A foto mostra um cheque gigante de 18 mil euros a ser entregue pelos quatro membros da banda a uma representante do Banco Alimentar.



<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Betn5WBAHZN/" data-instgrm-version="8"><div> <div> <div></div></div> <p> <a href="https://www.instagram.com/p/Betn5WBAHZN/" target="_blank">We're honored to present @bancoalimentar with 2018's first donation. Thank you to everyone who bought tickets to last night's show and helped us raise money for this worthy organization. #MetallicaGivesBack @allwithinmyhandsfoundation</a></p> <p>Uma publicação partilhada por <a href="https://www.instagram.com/metallica/" target="_blank"> Metallica</a> (@metallica) a <time datetime="2018-02-02T23:32:31+00:00">2 de Fev, 2018 às 3:32 PST</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//platform.instagram.com/en_US/embeds.js"></script>





O Banco Alimentar agradeceu à banda a iniciativa, publicando uma mensagem no Facebook.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbancoalimentar%2Fposts%2F1680969311925259&width=500" width="500" height="508" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"></iframe>