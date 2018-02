Metallica prestam homenagem a Zé Pedro

18 mil pessoas ouviram a banda californiana a interpretar ‘A Minha Casinha’, dos Xutos.

Por Pedro Rodrigues Santos | 23:19

Na 11ª visita ao nosso País, agora com a ‘WorldWired Tour’, cuja segunda parte arrancou esta quinta-feira em Lisboa, os Metallica surpreenderam as 18 mil pessoas que encheram a Altice Arena com uma homenagem aos Xutos e Pontapés, e especialmente ao seu guitarrista, Zé Pedro, que morreu em novembro passado.O baixista Robert Trujillo deu voz a uma interpretação muito especial de ‘A Minha Casinha’, um dos maiores êxitos da banda portuguesa e levou o público ao rubro.Com o palco colocado no centro da plateia, o grupo californiano mostrou porque continua a ser uma referência do heavy metal. A promover o último álbum, ‘Hardwired... to Self-Destruct’, a entrada deu-se ao som de ‘The Ecstasy of Gold’, de Morricone. As novas ‘Hardwired’ e ‘Atlas, Rise!’ deram o início a uma noite avassaladora.Foi com ‘Seek & Destroy’, do álbum de estreia ‘Kill ‘em All’ (1983), que os fãs começaram a mostrar o que lhes ia na alma. Loucura total, com a multidão aos saltos a cantar o refrão de um tema que marca o universo metálico.Ao mesmo tempo, ecrãs pendurados no tecto mostravam o que se passava na sala. Para mais à frente na atuação estava preparada uma surpresa. Dezenas de drones bailaram por cima do público ao som de ‘Moth Into Flame’.Houve ainda tempo para clássicos como ‘One’, ‘For Whom the Bell Tolls’ e ‘Master of Puppets’. ‘Nothing Else Matters’ e ‘Enter Sandman’, do mítico álbum negro, estavam guardados para o ‘encore’.