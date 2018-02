Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metallica garantem concerto memorável

Banda apresenta hoje, em Lisboa, a WorldWired Tour, a sua maior digressão de sempre.

Por Sónia Dias | 08:36

Quem ainda hesita em dizer que os Metallica são uma das maiores bandas do Mundo vai ver as suas dúvidas dissipadas com o concerto (esgotado) desta noite na Altice Arena, em Lisboa. Num palco de 360 graus, a banda de James Hetfield apresenta a WorldWired Tour, a sua maior digressão de sempre e, também, a mais lucrativa (rendeu mais de 53 milhões de euros em 2017). O objetivo é promover ‘Hardwired… To Self-Destruct’, o décimo álbum de estúdio do grupo, por muitos considerado como um regresso às origens.



Com a ‘setlist’ a ser decidida pelos elementos da banda algumas horas antes do espetáculo, é difícil saber que temas do seu vasto repertório vão interpretar. Mas certamente não faltarão clássicos como ‘Through The Never’, ‘One’, ‘Master of Puppets’, ‘Seek and Destroy’, ‘Battery’, ‘Enter Sandman’, ‘Creeping Death’, ‘Nothing Else Matters’ e o recente ‘Moth Into Flame’, que será companhado por uma centena de drones.



Esta é apenas uma das surpresas do concerto que tem a primeira parte entregue aos noruegueses Kvelertak. As portas abrem às 18h30 e o espetáculo começa às 20h20, com Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Rob Trujillo a subirem ao palco pelas 21h30 e a serem recebidos por 20 mil fãs em êxtase.



1981

Foi o ano em que Lars Ulrich (bateria) e James Hetfield (voz e guitarra) formaram os Metallica, em Los Angeles. A eles juntam-se Dave Mustaine (guitarra) e Cliff Burton (baixo).



Morte de Burton

Em 1986, três anos depois de Kirk Hammett substituir Mustaine, banda sofre um acidente de autocarro e perde Cliff Burton.



Troca de baixos

Jason Newsted foi o baixista da banda entre 1986 e 2001. Em 2003, Robert Trujillo assumiu o seu lugar.