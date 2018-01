Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metallica: rodeados de fãs por todos os lados

Banda toca esta quinta-feira na Altice Arena num concerto em 360 graus.

Por Miguel Azevedo | 19:49

Os deuses do Heavy Metal estão de volta a Portugal para mais uma demonstração de força e poder. No próximo dia 1 de fevereiro, na Altice Arena, em Lisboa, os Metallica trazem até nós o novo espetáculo de suporte ao último disco, ‘Hardwired... To Self-Destruct’, um concerto já muito bem oleado, uma vez que a nova digressão da banda já leva um ano e três meses de estrada, tendo arrancado a 26 de outubro de 2016 em Porto Rico e percorrido, desde então, boa parte da América Latina, dos EUA e Canadá. À Europa, os Metallica chegaram em setembro do ano passado.



Colocados bem no centro da sala, num espaço habitualmente ocupado pela plateia em pé, o grupo regressa a Lisboa com mais um espetáculo em 360 graus, apoiado por um gigantesco complexo de ecrãs pendentes do tecto. O espetáculo abre, no entanto, quase de forma épica ao som de ‘Ecstasy of Gold’, de Ennio Morricone, música que se mantém até à subida da banda ao palco.



O grupo de James Hetfield apresenta uma set list de quase vinte canções, misturando temas do mais recente álbum com músicas do passado. Para o final, o grupo deixa aqueles que talvez sejam dois dos seus temas mais comerciais, mas também aqueles mais ansiados por muitos fãs: ‘Enter Sandman’ e ‘Nothing Else Matters’.