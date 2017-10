Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Metronomy convidam fãs à dança em Lisboa

Grupo britânico fecha segunda-feira, no Coliseu dos Recreios, a digressão europeia.

Por Pedro Rodrigues Santos | 01:30

Vai ser uma noite emocionante, uma experiência para os fãs bem diferente do que fazemos em festivais". Joseph Mount, líder dos britânicos Metronomy, não o faz por menos no avanço do concerto que fecha a digressão europeia do disco ‘Summer 08’ esta segunda-feira, às 21h00, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.



"Somos sempre bem recebidos por uma audiência brilhante quando tocamos em Portugal", elogia o cantor. "Esperamos, por isso, uma sala cheia com os nossos verdadeiros fãs".



Com cinco álbuns no seu currículo, os Metronomy têm espalhado os seus temas pop pelo Mundo, e o nosso país é um dos que os recebe melhor. "Ainda não conseguimos ter uma canção que chegue aos ouvidos de todas as pessoas", brinca o vocalista Joseph Mount, "mas acreditamos que esse momento há de chegar um dia".



Josh Homme (Queens of the Stone Age), Kanye West ou Daft Punk são nomes que seguem o trabalho dos Metronomy, algo que não surpreende Mount. "Somos influenciados por grupos e artistas muito diferentes entre si", explica o cantor. "Se gostamos do que fazem, porque não haveriam também eles de gostar do que fazemos?".



Entretanto, o grupo está já a compor o sucessor de ‘Summer 08’. "Queremos fazer um disco que soe à época que estamos a viver", revela Mount. "Será um registo muito pop, mas diferente do que fizemos até aqui".

As entradas para o concerto dos Metronomy têm o preço único de 26 euros.