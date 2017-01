Miguel Araújo lança novo álbum na primavera

O músico Miguel Araújo anunciou que vai lançar o seu terceiro trabalho de originais já esta primavera. O novo álbum sucede a ‘Cinco Dias e Meio’ (2012) e ‘Crónicas da Cidade Grande’ (2014).



Depois de no ano passado ter realizado uma digressão em conjunto com António Zambujo que lotou 28 coliseus, este ano o músico vai voltar a atuar nestes espaços emblemáticos. O concerto no Porto está marcado para 4 de novembro. No dia 11 do mesmo mês é a vez do espectáculo em Lisboa. Para este ano Miguel Araújo já tem mais de 30 concertos agendados, entre os quais um no Luxemburgo.



Além de cantor, Miguel Araújo, que no final de 2016 anunciou que iria abandonar Os Azeitonas, tem composto (letra e música) vários temas para músicos como Ana Moura, António Zambujo e Carminho.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito