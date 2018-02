Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Milhares em Elvas para ver corso internacional

Muitos portugueses e espanhóis animaram a cidade alentejana.

Por Alexandre M. Silva | 01:30

A tarde de sol levou este sábado milhares de portugueses até ao Alentejo para assistir ao arranque do Carnaval na cidade de Elvas. Nesta 22ª edição do Corso Internacional estiveram presentes os grupos de comparsas espanhóis de Badajoz e Olivença e também os foliões alentejanos.



Ao todo, participaram no desfile mais de mil pessoas, com dez carros alegóricos, um dos quais decorado em homenagem aos soldados da paz. Pelo meio, não faltou o Carnaval trapalhão com as tradicionais partidas, as matrafonas e os mascarados. "É o melhor Carnaval do País. É a terceira vez que participo e espero estar cá para o ano", disse Arnaldo Maria, que desfilou na sua motorizada, acompanhado por um grupo de amigos.



Hoje há mais festa em Elvas e no resto do País. Os principais corsos saem à rua por todo o País, com destaque para Torres Vedras, Estarreja e Sesimbra. Para já está tudo a postos, apesar das previsões de chuva para todo o continente.