Milhões de Festa celebra 10 anos com 50 concertos

Festival decorre em vários espaços da cidade. Há até um palco montado numa piscina.

Por Fátima Vilaça | 08:28

São dez anos de Milhões de Festa e a celebração obriga a programa especial. O festival de música independente que há oito anos acontece em Barcelos, arrancou ontem com os primeiros concertos. Até ao próximo domingo mais de 50 bandas vão passar pelos diversos palcos montados pela cidade dos galos, que conta receber um total de 12 mil festivaleiros.



E porque a efeméride assim o exige, há novidades nesta edição, o Palco Piscina, um dos mais apetecíveis neste festival, conta, este ano, com um sistema de som subaquático.



Mais do que em edições anteriores, nos 10 anos de ‘Milhões’, o recinto, assim como a cidade, contam com programação paralela. Destaque especial para o skate e os skaters, com uma exposição, mas também com a ‘skatemania’ a sair de portas para chegar à Praça de Pontevedra, em Barcelos, onde decorrerá o Milhões de Manobras, no sábado à tarde.



No capítulo dos concertos, mas fugindo aos palcos do festival, no sábado e domingo, os norte-americanos Bitchin Bajas e os veteranos do Milhões de Festa Riding Pânico têm atuações marcadas na cidade, em espaços de acesso gratuito. "O Milhões de Festa abraça assim a cidade de Barcelos, abrindo portas de novos espaços e estendendo o convite a forasteiros e locais para os visitar", explica a organização.



Destaque ainda para a atuação dos históricos faUSt, fundados nos anos 70, que apresentam hoje o resultado da residência que desenvolveram em Barcelos com os britânicos GNOD. Pop Dell’Arte, Graveyard, Hieroglyphic Being, também marcam presença.



O bilhete diário para o festival custa 20 euros, mas há vários espetáculos gratuitos.