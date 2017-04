Ministro da Cultura promete pagar o fecho da Cornucópia

Contactada, a direção da Cornucópia não quis comentar esta informação, remetendo esclarecimentos para mais tarde.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

O ministro da Cultura, Luís Filipe Castro Mendes, anunciou ontem a intenção do Governo de pagar as despesas de encerramento do Teatro da Cornucópia em troca do espólio da companhia (1973-2016)."Não se trata de uma compra", esclareceu Castro Mendes, "mas sim de uma doação da Cornucópia do seu acervo, em troca de contrapartidas do Estado".O acervo do grupo liderado por Luís Miguel Cintra e Cristina Reis, constituído por "livros, cenários, figurinos e arquivo", deverá ser entregue ao Museu Nacional do Teatro.