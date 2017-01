Monumentos, museus e palácios com mais de 4,6 milhões de visitas

Os monumentos, museus e palácios nacionais receberam mais de 4,6 milhões de visitantes no ano passado, o que representa um aumento de 15,5%, em relação a 2015, segundo dados divulgados hoje pela Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).



"Todos os equipamentos culturais tutelados pela DGPC viram aumentar os seus visitantes", um facto que acontece pela primeira vez, de acordo com a DGPC, que sublinha o registo de subidas tanto do público nacional como estrangeiro.



"Em 2016, mais de quatro milhões e 682 mil pessoas visitaram Monumentos, Museus e Palácios tutelados pela DGPC, representando um aumento de 15,5%, em relação a 2015 (mais 626.803)", lê-se no comunicado hoje divulgado.





Além do "evidente aumento do turismo internacional", a DGPC justifica ainda estas subidas pela "qualidade da oferta cultural nestes equipamentos, a abertura de novos espaços, as exposições temporárias, os eventos culturais e a atividade dos serviços educativos".No Museu Nacional de Arte Antiga, por exemplo, a inauguração da nova Galeria de Pintura e Escultura Portuguesas teve mais de 67 mil visitas, das 175.578 entradas totais deste equipamento, às Janelas Verdes, em Lisboa, em 2016.A DGPC destaca a exposição temporária "Lusitânia Romana, origem de dois povos", que esteve patente entre maio e junho no Museu Nacional de Arqueologia, em Lisboa, que contou mais de 58.000 visitantes, dos 146.955 totais em 2016, do museu.No Museu Nacional Grão Vasco, em Viseu, registou-se um aumento para 114.568 visitantes, em 2016, o que se "deveu em muito à vasta programação no âmbito das comemorações do centenário" desta instituição.A exposição temporária "Amadeo Souza Cardoso, Porto -- Lisboa, 2016 -1916", patente no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, registou, de 01 de novembro até 31 de dezembro de 2016, mais de 43.000 visitas, num total de 98.694 entradas no museu, durante o ano de 2016.Do total de visitantes dos museus, palácios e monumentos nacionais, em 2016, cerca de 70% - 3.257.709 - são estrangeiros, enquanto 1.425.068, cerca de 30%, são nacionais.Entre os visitantes estrangeiros, a maioria visitou monumentos (2.358.176 pessoas, cerca de 72%), enquanto 740.891 visitaram os museus (cerca de 23%) e 158.642, os palácios nacionais (cerca de 5%).Quanto aos visitantes portugueses, a preferência foi para os museus, que receberam 738.336 visitas, cerca de 52%, seguindo-se os monumentos com 447.898 (perto de 31%) e, finalmente, os palácios, com 238.834 (cerca de 17%).