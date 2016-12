Morreu ator de "Todos Odeiam o Chris"

, o DJ duvidoso

da rádio

e um gangster em

C u when I get there like we used to do in church on the east side tell Nate to hold my note Uma foto publicada por snoopdogg (@snoopdogg) a Dez 26, 2016 às 4:19 PST



O que achou desta notícia?







76.9% Muito insatisfeito

76.9% 15.4%

15.4%



7.7% Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







76.9% Muito insatisfeito

76.9% 15.4%

15.4%



7.7% Muito satisfeito Outras 13 pessoas também já deram o seu contributo pub

O ator e comediante Ricky Harris, que dava corpo à personagem Malvo na série "Todos Odeiam o Chris", morreu esta segunda-feira, aos 54 anos.Ainda não se sabe o que vitimou o ator, mas Ricky já tinha tido um enfarte há dois anos, sendo um ataque cardíaco a causa mais provável do falecimento.Filho de um pastor, Harris era conhecido por interpretar diversas personagens, mas também era famoso por dar voz a dois protagonistas do jogo Grand Theft Auto: eraAmigo de infância de Snoop Dogg, que o considerava "um grande irmão", Harris mereceu uma homenagem por parte do rapper no Instagram.Também Tyler James Williams, que interpreta Chris na série que o tornou famoso, deixou a sua mensagem de pesar nas redes sociais."2016 tem sido difícil e acabou de desferir outro golpe. Este homem é um dos homens mais engraçados com quem já trabalhei e um dos poucos a tratar com respeito o elenco", escreveu o também ator.Ricky Harris deixa duas filhas.