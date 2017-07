Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a atriz Clara Rocha

Velório realiza-se na terça-feira, a partir das 17h00, na igreja de Santa Joana, a Princesa, em Lisboa.

Por Lusa | 20:14

A atriz Clara Rocha, de 74 anos, que entre outros filmes participou em "Canção da Saudade", morreu na passada sexta-feira, em Lisboa, informou esta segunda-feira a Casa do Artista.



O velório da atriz realiza-se na terça-feira, a partir das 17h00, na igreja de Santa Joana, a Princesa, em Lisboa, onde é rezada missa de corpo presente na quarta-feira, pelas 14h30, seguindo-se o funeral para crematório do cemitério dos Olivais, em Lisboa.



Clara Rocha nasceu em Silves, no Algarve, e participou no filme "Canção da Saudade" (1964), onde contracenou, entre outros, com Tony de Matos.



A atriz fez parte de várias séries televisivas e telefilmes, nomeadamente, "A Acácia do Quintal", em que contracenou com Fernando Muralha e Maria Olguim, e "O Homem que Casou com uma Mulher Surda", ambos de Herlander Peyroteo, e de 1962.



Em dezembro desse ano, a atriz fez parte do elenco da peça "A Luz Verde", também de Herlander Peyroteo, com José de Castro e Suzana Prado, entre outros atores.



Ainda em 1962, estreou-se no cinema ao lado de Raul Solnado, Glicínia Quartin, Luís Cerqueira, Nicolau Breyner, Rui Mendes e Adelaide João, em "Dom Roberto", de Ernesto de Sousa, ao qual se seguiu "O Milionário", de Perdigão Queiroga, que protagonizou com Raul Solnado e Costa Ferreira.



Em 1964, fez parte do elenco de "O crime da aldeia velha", de Manuel de Guimarães, com atores como Clara d'Ovar, Alma Flora e Lídia Franco.



Na década de 1960, participou em vários projetos televisivos, nomeadamente nas peças "O Pecado Mora ao Lado", realizada por António Pedro, "A Feiticeira", por Figueiredo de Barros, "D. Gil Vestido de Verde", por Ruy Ferrão, "Volpone", por Jorge Listopad, e no programa "Uma História por Semana".



Contracenou, entre outros, com os atores Alberto Villar, Maria Candal, Fernanda Borsatti, Óscar Acúrcio, Ruy Furtado, Mário Sargedas, Rudolfo Neves, Cecília Guimarães, Irene Isidro, Manuela Maria, Maria Helena Matos, Carmen Mendes, Florbela Queiroz, Irene Cruz, Maria Dulce, Madalena Braga e Vasco de Lima Couto.



Em 1980, fez parte do elenco da série "Retalhos da Vida de um Médico", de Artur Ramos, baseada no romance homónimo de Fernando Namora, tendo contracenado com José Peixoto, Maria Albergaria, Ivone Silva, Luís Alberto e Alina Vaz.



Em 1989, entrou no telefilme "Luísa e os outros", de Alfredo Tropa, ao lado de Eunice Muñoz, Filomena Gonçalves, Teresa Faria e Nuno Melo, e, em 1993, fez parte do elenco da telenovela "A Banqueira do Povo", sob a direção de Walter Avancini.