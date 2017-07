Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu a atriz Jeanne Moreau, um dos maiores ícones do cinema francês

Artista foi encontrada morta na sua residência em Paris, aos 89 anos.

A atriz francesa Jeanne Moreau morreu esta segunda-feira, aos 89 anos, na sua casa em Paris. O anúncio foi feito pelo agente da artista.



Nascida a 23 de janeiro de 1928, em Paris, filha do dono de uma cervejaria e de uma bailarina britânica, a atriz participou em mais de 130 filmes, entre eles "Jules e Jim", de François Truffaut, ou "Querelle", de R. W. Fassbinder.



A intérprete fascinou realizadores como Orson Welles ("História Imortal"), que a chegou a considerar a "melhor atriz do mundo", Luis Buñuel ("Diário de uma criada de quarto"), Michelangelo Antonioni ("A Noite") e Joseph Losey ("Eva").



Moreau recebeu em 1992 um prémio César de melhor atriz pelo desempenho em "La vieille qui marchait dans la mer", de Laurent Heynemann.



Em 1960 foi galardoada no Festival de Cinema de Cannes pelo filme "Moderato Cantabile", de Peter Brooke.



Presidiu duas vezes ao júri do Festival de Cannes, em 1975 e 1995.



Em Portugal, Jeanne participou no filme de Manoel de Oliveira, "O Gebo e a Sombra".