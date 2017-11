Morreu Alberto Luís, marido da escritora Agustina Bessa-Luís

Advogado foi, durante décadas, o responsável por fixar os textos da escritora.

Por Hugo Real | 17:58

Alberto Luís, de 94 anos, morreu no passado domingo, na sua residência, no Porto. "Foi o coração que falhou", confirmou ao CM Mónica Baldaque, filha do casal.

O funeral realizou-se na Régua, no Douro, na segunda-feira.

O advogado casou-se com a escritora Agustina Bessa-Luís a 25 de julho de 1945, na cidade do Porto, onde viveram desde 1950. Os dois conheceram-se depois da escritora ter colocado um anúncio num jornal, em que pedia uma pessoa culta com quem se corresponder. À época, Alberto Luís era estudante de Direito em Coimbra, cidade onde o casal residiu até ele terminar o curso.

Alberto Luís era atualmente, em parceria com a neta Lourença Baldaque, responsável pela fixação do texto dos livros de Agustina Bessa Luís a publicar pela Relógio D’Água, editora que assumiu em 2016 a responsabilidade pela obra da autora (que até àquela data sempre esteve na Guimarães Editores, integrada no grupo Babel em 2010).

"Acho que toda a vida o pai foi responsável pela obra da mãe", sublinha Mónica Baldaque, que em conjunto com Lourença vai "trabalhar com mais força" com a Relógio D’Água, que este ano já reeditou obras como ‘A Sibila’, ‘Vale Abraão’ e ‘Dentes de Rato’.

Agustina Bessa-Luís, que em outubro assinalou o seu 95º aniversário, é Grande-Oficial da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal (condecorada em 1981) e em 2016 recebeu a Grã-Cruz da Ordem Militar de Sant'Iago da Espada de Portugal.

Entre muitos outros galardões, recebeu, em 2004, o Prémio Camões e também o Prémio Vergílio Ferreira.