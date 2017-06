Morreu Alípio de Freitas, antigo padre, revolucionário e jornalista

O jornalista Alípio de Freitas, que se destacou na luta pela liberdade e apoio aos movimentos camponeses no Brasil, morreu esta terça-feira, em Lisboa, aos 88 anos. Ia ser homenageado no dia 17 de junho, num espetáculo com a participação de diversos artistas, entre os quais a filha Luanda Cozetti, a que se associou o Sindicato dos Jornalistas.

O sindicato pretendia, assim, manifestar admiração "pelo percurso de lutador do seu associado", conforme pode ler-se no 'site' da estrutura sindical.

Regressou a Portugal na década de 1980, onde entrou na RTP como jornalista, situação que durou até 1994. Em 2010, ingressou no Conselho Editorial do Jornal A Nova Democracia. Pai da cantora brasileiraLuanda Cozetti, era no momento jornalista, promotor e dirigente de diversos movimentos sociais e associações cívicas.



Professor universitário, cedo se empenhou em causas sociais e políticas. Em 1962, foi a Moscovo participar no Congresso Mundial da Paz, onde privou com figuras do regime liderado por Kruchtchev e com vultos como o poeta chileno Pablo Neruda ou a revolucionária espanhola La Passionária.O episódio marcou a rotura com a Igreja Católica, tendo Alípio abandonado o sacerdócio. Regressado ao Brasil, apoiou movimentos que se opunham à ditadura militar e foi presos em várias ocasiões. Naturalizado brasileiro, foi um dos fundadores do movimento revolucionário Ligas Camponesas, que fazia ocupação de terras.Viveu no México em Cuba, onde recebeu treino político e militar. Regressado clandestino ao Brasil, combateu, planeou e executou atentados, voltou a ser preso. Torturado, esteve detido até 1979.Em 1981, Alípio de Freitas foi viver para Moçambique. Foi nessa altura que Zeca Afonso lhe dedicou a canção, incluída no disco "Com as Minhas Tamanquinhas".