Morreu artista plástico Fernando De Szyszlo

Peruano foi encontrado sem vida em casa. Tinha 92 anos.

Por Lusa | 03:26

O artista plástico peruano Fernando De Szyszlo morreu, na segunda-feira, aos 92 anos, tendo sido encontrado sem vida na sua casa, juntamente com a mulher, Liliana Yábar, de 96 anos, informaram os 'media' locais.



Desconhecem-se pormenores relativamente às circunstâncias e causas de morte, sabendo-se apenas que uma ambulância foi chamada à residência do artista plástico para responder a uma emergência, por volta das 16h40 (22h40 em Lisboa), com a imprensa a falar da possibilidade de um acidente doméstico.



À casa, situada no distrito de San Isidro, na capital, Lima, deslocaram-se posteriormente representantes da polícia e do Ministério Público peruano.



Foi também relatada a presença de amigos próximos de De Szyszlo, como Patricia Llosa e Morgana Vargas Llosa, respetivamente, ex-mulher e filha do escritor Mario Vargas Llosa, e a ex-ministra da Cultura peruana Diana Álvarez-Calderón.



Fernando De Szyszlo, com obras expostas em museus de Nova Iorque a Madrid, é definido como um dos maiores expoentes da arte abstrata na América Latina. "Inkarri" (1968) é considerada a sua obra-prima.



Morte do artista peruano é "imensa perda" para o país

O Presidente do Peru afirmou, na noite de segunda-feira, que a morte do artista plástico Fernando de Szyszlo "é uma imensa perda" para o país, para a cultura e para a arte.



Pedro Pablo Kuczynski confirmou que Fernando De Szyszlo, de 92 anos, foi encontrado sem vida, com a mulher, Liliana Yávar, de 96 anos, na casa do artista, situada no distrito de San Isidro, na capital, Lima, na sequência de um aparente acidente doméstico.



"Para nós, como peruanos e amigos da cultura e da arte, é uma imensa perda. Que descansem em paz", escreveu o chefe de Estado peruano no Twitter.



A primeira-ministra peruana, Mercedes Aráoz, também manifestou, através da mesma rede social, as suas "sentidas condolências" aos familiares de Fernando De Szyszlo, que qualificou como "um grande promotor dos valores democráticos".