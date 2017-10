Morreu ator de ‘Game of Thrones’

Roy Dotrice tinha 94 anos.

19:11

O ator Roy Dotrice, conhecido como 'Hallyne the Pyromancer', na série Game of Thrones, morreu esta segunda-feira, aos 94 anos.

O sacerdote do Rei Louco na mítica série morreu na sua casa em Londres, segundo avança o jornal Metro.

No ecrã, durante a segunda temporada, Dotrice ajudou Tyrion com o seu plano de usar Fogovivo para vencer a batalha da Baía da Água Negra.

O britânico participou também no filme "Helboy II: O Exército Dourado" , de Guillermo Del Toro.



No teatro, Dotrice ganhou um Tony por A Moon for the Misbegotten, em 2001.