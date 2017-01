Morreu Augusto Mascarenhas Barreto

No âmbito desta problemática, publicou também "Colombo português: Provas Documentais", em dois volumes.



Em "O Fado - Origens Líricas e Motivações Poéticas", o investigador remete a origem do fado à da nacionalidade portuguesa.



Segundo o autor, a origem do fado está na escola de poesia provençal, que influenciou os primeiros poetas-trovadores portugueses: a "chansó", o "sirvente", o "contenses" o "plang" estarão na origem do fado.



Além de António dos Santos, fadistas como Julieta Estrela e Saudade dos Santos, entre outros nomes, gravaram poemas de Mascarenhas Barreto.



O investigador, romancista, tradutor e poeta Augusto Mascarenhas Barreto, de 93 anos, autor da obra "O Fado - Origens Líricas e Motivações Poéticas", morreu esta terça-feira, em Lisboa, disse à agência Lusa o fadista Ricardo Ribeiro."Morreu um grande fadista, um português de talento, um erudito", afirmou o fadista que gravou, de Mascarenhas Barreto, "Fado é Canto Peregrino", uma criação de António dos Santos, intérprete que, deste autor, gravou também "Partir é Morrer um Pouco".Mascarenhas Barreto, que ia completar 94 anos no próximo dia 27, é autor, entre outras obras, de "O Português Cristóvão Colombo, Agente Secreto do Rei D. João II", e foi um destacado investigador sobre as origens de Cristóvão Colombo, que apontava como portuguesas.