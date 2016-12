Morreu a Princesa Leia da Guerra das Estrelas

No entretanto, tinha apresentado melhorias no seu estado de saúde, mas acabou por sucumbir esta terça-feira.A morte de Carrie Fisher, mais conhecida como a princesa Leia Organa de "Star Wars", foi anunciada pela revista People.A revista utilizou um comunicado da filha da atriz, Billie Lourd, para confirmar o falecimento."É com grande tristeza que Billie Lourd confirma a morte da sua adorada mãe, Carrie Fisher, que faleceu esta manhã, às 08h55.