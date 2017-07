Vocalista dos Linkin Park enforcou-se em casa

Cantor morreu aos 41 anos.

Por Daniela Espírito Santo | 19:11

O vocalista dos Linkin Park, Chester Bennington, morreu esta quinta-feira em Los Angeles. notícia está a ser avançada pelo site TMZ , que garante que o artista se enforcou.Eram conhecidos os problemas que o vocalista dos Linkin Park enfrentou ao longo da vida com o álcool e as drogas, mas desconhece-se o que levou o artista a cometer suicídio.Chester tinha 41 anos e deixa seis filhos.

Suicídio no dia de aniversário de Chris Cornell

Chester Bennington cometeu suicídio esta quinta-feira, data em que Chris Cornell faria 53 anos. Os dois artistas eram muito próximos e o vocalista sentiu muito a morte do amigo, que também se enforcou.



Quando Chris Cornell morreu, Bennington deixou uma carta aberta a falar do amigo, em que garantia que estava a chorar "de tristeza e gratidão pelos momentos passados" com o vocalista dos Audioslave e família.



"Inspiraste-me de tantas maneiras que nem deves imaginar. O teu talento era puro e sem rival. Não consigo imaginar um mundo sem ti. Espero que encontres paz na próxima vida", disse.





Os Linkin Park têm dado que falar nos últimos tempos com o lançamento de um novo álbum, "One More Light", em maio. "Heavy", o novo single do grupo, estava a ser muito criticado por fãs por fugir ao registo mais pesado que caracterizou a banda ao longo dos anos e apostar num registo mais pop.No final do mês, Bennington, exaltado com quem criticava o novo trabalho e dizia que a banda era um grupo de "vendidos" à música comercial, chegou mesmo a dizer aos fãs mais críticos para "se matarem"."Se acham que nós fazemos isto por dinheiro, tentando fazer sucesso com alguma fórmula, então matem-se. Por que ainda falamos de 'Hybrid Theory'?", perguntou, mencionando o álbum de maior sucesso da banda."Já tem muitos anos. É um grande disco, gostamos muito dele. Mas a vida continua, porra", explicava Chester, ao defender a mudança de sonoridade do grupo que liderava com Mike Shinoda.O desabafo de Chester foi comentado por muitos, incluindo o vocalista dos Slipknot, que garantiu que "nunca falaria da forma que ele falou para os fãs". "Ficamos frustrados e queremos que as pessoas aceitem a evolução mas, ao mesmo tempo, tens de estar muito, muito grato pelo facto das pessoas ainda gostarem das músicas que fizemos há muito tempo", disse."Seja grato pelo facto de as pessoas ainda irem assistir aos vossos concertos. Precisas de te acalmar", rematou.Os problemas com os fãs não se ficaram por aqui e a banda foi recebida com copos e garrafas durante um concerto ainda esta semana.

Apesar disso, o sétimo álbum dos Linkin Park atingiu o primeiro lugar no top 200 da Billboard no final de maio.

Banda confirma morte via Twitter

A morte de Chester Bennington já foi confirmada por um médico legista e por Mike Shinoda, um dos membros dos Linkin Park.



O também vocalista da banda avisou os fãs via Twitter, para acabar com as especulações (na Internet, chegou a correr a teoria de que a morte era falsa).

"Em choque e de coração partido, mas é verdade. Um comunicado oficial será publicado assim que tivermos um", disse o artista.