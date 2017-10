Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Daniel Bacelar, um dos pioneiros do rock'n roll em Portugal

Artista tinha 74 anos e lutava contra uma doença do foro oncológico.

30.09.17

Daniel Bacelar, um dos nomes pioneiros do rock'n roll em Portugal, morreu esta sexta-feira, aos 74 anos, vítima de uma doença do foro oncológico.



O artista, que envergava a alcunha de "Ricky Nelson Português" destacou-se aos 17 anos, quando venceu o concurso "Caloiros da Canção", organizado pela Rádio Renascença.



O tema "Fui Louco Por Ti" lançou-o para as luzes da ribalta, ao ser o primeiro tema rock cantado em português.



Em 1967, Daniel Bacelar afastou-se dos palcos e da indústria musical, depois de uma carreira recheada de concertos e álbuns.