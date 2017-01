Morreu Emmanuelle Riva, protagonista de 'Amor'

Para a posteridade ficam os seus papéis em filmes como "Hiroshima, meu amor", de Alain Resnais ou "Azul", da trilogia de Kieslowski.

Em 2012 o filme 'Amor', de Michael Haneke, contava a história de um casal de idosos parisiences conforntados com os dramas do envelhecimento e a senilidade. Um filme recebido com aplauso pela crítica, que o levou ao Oscar de melhor filme estrangeiro e a dezenas de prémios em festivais e cerimónias internacionais.Emmanuelle Riva brilhou no filme com a sua interpretação de Anne, uma pianista em luta contra a galopante perda de faculdades, até ao desfecho dramático. Papel que lhe valeu um César, prémio máximo das artes da reperesentação em França.A realidade abraçou, este sábado a ficção. Emmanuelle Riva morreu ao 89 anos, vítima de cancro. Apesar de doente há quatro anos, continuava a trabalhar, e estava a rodar neste momento um filme na Islândia.