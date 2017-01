Morreu escritor e crítico de arte britânico John Berger

John Berger começou a sua carreira literária com a novela "A Painter of Our Time", que escreveu em 1956 e publicou em 1958.



Tal como o escritor se descreveu, era um homem que escrevia a partir da sua própria experiência e era capaz de ir ao fundo, por muito dolorosa que fosse aquela imersão criativa.



Em 1972, publicou o livro de ensaio "Ways of Seeing", convertendo-se numa série de televisão para a BBC e também colaborou como guionista com o diretor de cinema suíço Alain Tanner em alguns filmes.

O escritor e crítico de arte británico John Berger, que ganhou com o livro "G" o prémio Booker em 1972, faleceu aos 90 anos, informou hoje a sua editora em Espanha, a Alfaguara."É com grande tristeza que nos despedimos hoje de John Berger, autor de 'G' e da trilogia 'Into Their Labours', entre tantos outros títulos memoráveis. Para nós foi uma honra ter a ocasião de editar as suas obras em castelhano. Até sempre mestre", assinalou a editora na sua página no Facebook.John Berger nasceu a 5 de novembro de 1926 em Highmas Park, Londres, e estudou arte na Central School of Art e na Chelsea School of Art, da capital britânica.