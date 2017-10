Morreu Fats Domino, pioneiro do Rock n' Roll

Lenda do piano com voz suave morreu aos 89 anos.

15:57

Antoine "Fats" Domino, o icónico pianista de Nova Orleães, cujo estilo de cantar e tocar projetaram o boogie-woogie para o que viria ser o rock-and-roll na década de 1950, já não volta a encantar os fãs. O lendário músico morreu esta quarta-feira.



Autor de canções como "Blueberry Hill", "Is not That A Shame" e "I'm Walking ", deixa-nos aos 89 anos.







Mark Bone, do departamento de medicina lagal da Louisiana, confirmou sua morte à Associated Press.

Com uma carreira recheada de sucessos, Domino só teve Elvis Presley como grande rival nas vendas de discos. Dominou os tops de música pop e rythm-and-blues da revista Billboard de 1955 a 1963.



O estilo de tocar piano de Domino - em que dava três notas por cada batida - tornou-se a base das baladas de rock e pop durante as três décadas seguintes, inspirando bandas tão diversas como os Beatles, Rolling Stones, Otis Redding e muitos outros.