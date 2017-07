Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu George Romero, realizador de "A Noite dos Mortos Vivos"

Pioneiro do cinema de terror do género "zombie" tinha 77 anos.

O realizador norte-americano George Romero, pioneiro do cinema de terror do género "zombie", morreu no domingo aos 77 anos, vítima de cancro do pulmão, anunciou o seu agente.



Chris Roe divulgou uma declaração da família em que se conta que Romero morreu a ouvir a banda sonora de "O Homem Tranquilo", um dos seus filmes favoritos, acompanhado pela sua mulher e pela sua filha.



George Romero realizou em 1968 "A Noite dos Mortos Vivos", mas não estava na sua mente chamar "zombies" aos monstros de rosto humano que procuram comer a carne dos vivos e que perseguem um pequeno grupo de sobreviventes.



As personagens e situações criadas por Romero deram para todo o tipo de leituras simbólicas, desde uma metáfora para o comportamento dos seres humanos enquanto consumidores às relações raciais, passando pelo militarismo ou o conflito de classes.



O que ainda perdura na cultura popular é a ideia do "zombie" como um monstro que se move lentamente - Romero não aprovava a tendência mais moderna dos "zombies" capazes de correr -, se alimenta de humanos vivos e que só pode ser parado com um tiro na cabeça.



Outra dos dogmas do género é que toda a pessoa que for ferida por um "zombie" e sobreviver acaba por se tornar também um monstro.



"Os "zombies" podem ser qualquer coisa", afirmou o realizador em 2008 numa entrevista à Associated Press, indicando que "podem ser uma avalanche, um furacão, são qualquer catástrofe".



O filme que se tornou um culto foi feito por 100.000 dólares e a partir de 1999 passou a figurar no registo nacional da cinematografia dos Estados Unidos, mas a obra restante de George Romero não atingiu esse estatuto, mesmo a que desenvolveu a narrativa dos mortos que regressam à vida para atormentar os que restaram.



Natural de Nova Iorque, cresceu na zona do Bronx e desde pequeno se interessou por banda desenhada de terror e filmes.