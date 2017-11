Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu Malcolm Young cofundador dos AC/DC

Guitarrista tinha 64 anos e sofria de demência, o que o obrigou a abandonar a banda.

Por Sónia Dias | 01:30

Malcolm Young, guitarrista e cofundador dos AC/DC, morreu ontem, aos 64 anos, após uma longa batalha contra a demência. A notícia foi confirmada pela própria banda na sua página oficial. "Com profunda tristeza, anunciamos o falecimento de Malcolm Young", lê-se no comunicado.



Malcolm fundou os AC/DC juntamente com o irmão, Angus Young, em 1973. O guitarrista viu-se obrigado a abandonar o grupo em 2014, depois de lhe ter sido diagnosticada demência. O músico, que sobreviveu a um cancro nos pulmões, também sofria de uma doença cardíaca que o obrigava a usar um pacemaker.



Desde 1975, altura em que foi lançado o álbum de estreia ‘High Voltage’, e até ‘Rock or Bust’ (2014), os irmãos Young eram os principais compositores da banda. "Como guitarrista, compositor e visionário, foi um perfeccionista e um homem único. Sempre defendeu os seus pontos de vista e fez e disse exatamente o que quis. Tinha muito orgulho em tudo o que fez e a lealdade para com os fãs era inultrapassável", escreveu Angus Young no site, acrescentando que os dois tinham uma ligação "única e muito especial".



Nascido na cidade escocesa de Glasgow a 6 de janeiro de 1953 - era dois anos mais velho que Angus - Malcolm vivia em Sidney, na Austrália, onde se encontrava internado num centro especializado. Foi aí que morreu na companhia da mulher, O’Linda, e dos seus dois filhos, Cara e Ross.