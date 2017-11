Morreu Malcolm Young, guitarrista fundador dos AC/DC

Notícia foi avançada pela própria banda no seu site oficial.

"Hoje, é com uma tristeza profunda que os AC/DC anunciam a morte de Malcolm Young. Malcolm, com Angus, foi o fundador e criador dos AC/DC"



Foi assim que a banda australiana anunciou a morte do guitarrista do grupo, irmão de Angus Young, também ele guitarrista e a figura mais icónica dos AC/DC.



Angus escreve um texto curto mas emocionado: "Como seu irmão, é difícil explicar em palavras o que ele significou para mim durante a minha vida, a ligação que tínhamos era única e muito especial. Ele deixa para trás um legado enorme, que vai viver para sempre. Malcolm, missão cumprida".



Malcolm Young tinha 64 anos. Deixou de tocar com a banda em 2014, devido a problemas de saúde. Na altura, soube-se que o músico sofria de demência.



Em 2016, quando a banda tocou em Lisboa com Axl Rose como vocalista, Malcolm já não fazia parte do grupo.



Malcolm nasceu na Escócia em 1953. Dez anos depois, a família, onde se incluía o irmão Angus, dois anos mais novo, mudou-se para a Austrália, onde ambos fundaram a banda que os catapultou para a fama. Os AC/DC nasceram em Sidney em 1973, tendo lançado o primeiro disco, 'High Voltage', dois anos depois.



Casado com Linda Young Malcolm deixa dois filhos, Cara e Ross.