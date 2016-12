Morreu Manuel Gil Parrondo y Rico

O que achou desta notícia?







O diretor artístico Manuel Gil Parrondo y Rico, de 95 anos, vencedor de dois oscares, pelo seu trabalho em "Patton" e "Nicholas and Alexandra", morreu hoje em Madrid, anunciou a Academia de Cinema espanhola.Natural de Luarca, no principado das Astúrias, no norte de Espanha, Parrondo y Rico começou a trabalhar como ajudante na área da decoração em 1939 e, em 1951, asumiu a direção artística do filme "Día tras día", de Antonio del Amo.O espanhol foi o diretor de arte de filmes como "Lawrence of Arabia" ou "Spartacus", tendo trabalhado com realizadores como George Cukor, Stanley Kubrick, Orson Welles ou Anthony Mann.