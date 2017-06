Morreu Michael Nyqvist, ator de "Os Homens que Odeiam as Mulheres"

O ator Michael Nyqvis, protagonista da saga Os Homens que Odeiam as Mulheres, morreu esta terça-feira, aos 56 anos, de cancro do pulmão.

"A alegria e paixão de Michael eram contagiantes para aqueles que o conheciam e amavam. O seu charme e carisma eram inegáveis e o seu amor pelas artes eram sentidos por todos os que tinham o prazer de trabalhar com els", afirmou a família do ator, em comunicado.

Michael Nyqvis ficou famoso depois de interpretar Mikael Blomkvist, na trilogia que adaptou os best-sellers de Stieg Larsson aos cinemas, mas o ator também interpretou outros papéis de relevo. Em Missão Impossível –Operação Fantasma, contracenou com Tom Cruise, e no filme Jon Wick com Keanu Reeves.

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito