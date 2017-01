Morreu o ator indiano Om Puri

Em Bollywood, Om Puri participou em filmes como "Bhavni Bhavai" (1980), "Mirch Masala" (1986) e "Dharavi" (1992), enquanto no plano internacional atuou ao lado de artistas de primeiro plano como Patrick Swayze, em "A Cidade da Alegria", de Roland Joffé, bem como Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer em "Lobo" (1994).



O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, transmitiu as suas condolências no Twitter, destacando "a longa carreira" de om Puri no cinema e no teatro.Em Bollywood, Om Puri participou em filmes como "Bhavni Bhavai" (1980), "Mirch Masala" (1986) e "Dharavi" (1992), enquanto no plano internacional atuou ao lado de artistas de primeiro plano como Patrick Swayze, em "A Cidade da Alegria", de Roland Joffé, bem como Jack Nicholson e Michelle Pfeiffer em "Lobo" (1994).Em "Caçadores na Noite" (1996), Puri trabalhou ao lado de Michael Douglas.Na base de dados internacional de cinema e atores IMDb, Om Puri está creditado como ator em mais de 300 produções, quer de cinema, quer de televisão. A primeira foi em 1975, no filme Kalla Kalla Bachitko.

O emblemático ator indiano Om Puri, que participou em filmes como "Tradição é Tradição" (1999) ou "A Cidade da Alegria" (1992), morreu hoje aos 66 anos na sequência de enfarte na Meca do cinema de Bollywood, Bombaim (Mumbai).Om Puri, que fez carreira não só no cinema indiano como no cinema britânico e em Hollywood, foi cremado a meio da tarde de hoje no crematório de Oshiwara, em Bombaim, revelaram nas redes sociais vários dos seus colegas, o cineasta Ashoke Pandit e a atriz Azmi Shabana.Pandit, amigo próximo de Puri, escreveu nas redes sociais que "toda a indústria do entretenimento está em choque".