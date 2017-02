Morreu o dramaturgo Augusto Sobral

Sobral integrou Movimento de Unidade Democrática (MUD) Juvenil e foi fundador do Grupo de Teatro Proposta, em 1975.Como autor, estreou-se em 1961, com as peças "O borrão", pelo Grupo Cénico da Faculdade de Direito, e "Consultório", no Teatro Nacional D. Maria II, com encenação de Artur Ramos, seguida de "Os Degraus", em 1963, um trabalho que não foi aprovado pela censura.Aquele autor assinou ainda, com José Carlos Ary dos Santos, "Os Macacões" e "O Caso da Mãozinha Misteriosa".Entre as peças que publicou contam-se "Quem Matou Alfredo Mann", "Memórias de uma Mulher Fatal", em 1981, "Abel Abel" (1984) e "Inexistência" (2002)."Terminada em 1979, 'Memórias de Uma Mulher Fatal' teve encenação, em Lisboa, em 1984, de Rogério Vieira, tendo recebido o Prémio da Crítica", pode ler-se na descrição da Companhia de Teatro de Almada a propósito de uma encenação da Compagnie de l'Echarpe Blanche.Rogério Vieira viria a regressar ao texto em 2012, na sala estúdio do Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa, num "monodrama" descrito como a combinação do "exercício do teatro com um humor acutilante, revelando em palco a irresistível performatividade do 'eu'".Augusto Sobral foi também tradutor das peças "As Três Irmãs" de Tchekhov, "Sonho de uma Noite de Verão" de Shakespeare e "A Escola de Mulheres" de Molière.