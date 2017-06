Morreu o escritor britânico Michael Bond

Na origem da criação de Paddington está um pequeno urso de peluche que o autor disse ter comprado depois de o ter visto sozinho numa montra de uma loja próxima da estação de Paddington onde vivia na altura, em 1956.Em 2008, em entrevista à Associated Press, Michael Bond explicava que "há qualquer coisa nos ursos de peluche que os diferencia de qualquer outro brinquedo": "Acho que as bonecas estão sempre a pensar no que é que vão vestir a seguir. Os ursos têm essa qualidade particular que as crianças gostam, de que lhes podem contar segredos que eles não revelarão a ninguém".Michael Bond escreveu ainda outros livros para a infância, com personagens como "Olga da Polga" e o detetiva "Monsieur Pamplemousse".Nascido em Newbury em 1926, Michael Bond publicou o primeiro conto em 1945, quando estava a cumprir serviço militar no Cairo, ao serviço do exército britânico, e trabalhou na BBC quando publicou o primeiro livro para crianças.Em 1997 foi agraciado pela rainha Isabel II em reconhecimento pelo trabalho literário para os mais novos.A série Paddington foi recentemente reeditada em Portugal com a publicação dos volumes "Um Urso Chamado Paddington - Aventuras do Urso que Nasceu no Peru" e "O regresso de Paddington" pela Editorial Presença.