Morreu o músico Cláudio Nunes

Antes dos Corvos, Cláudio Panta Nunes fez parte da Banda do Exército.De acordo com a mesma fonte da empresa de agenciamento, os Corvos manterão os concertos já agendados, nomeadamente a 04 de fevereiro, no Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.Os Corvos surgiram em 1998 e integravam atualmente Pedro Teixeira Silva (violino), Tiago Flores (violino), Luís Santos (viola d'arco), Cláudio Nunes (violoncelo), Pedro Silva (bateria) e Nuno Correia (baixo).Têm vários álbuns editados, entre discos de versões e originais, entre o quais "Corvos visitam Xutos" (1999), "Post Scriptum" (2001), "Medo" (2010) e "Corvos convidam" (2015).Não foram disponibilizadas informações sobre o funeral de Cláudio Panta Nunes.