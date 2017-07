Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Morreu o músico Peter Principle Dachert, dos Tuxedomoon

Artista morreu aos 63 anos, vítima de de um ataque cardíaco ou do miocárdio.

14:53

O baixista e compositor Peter Principle Dachert, de 63 anos, da banda norte-americana Tuxedomoon, banda que tem agendado um concerto em agosto, em Leiria, morreu na segunda-feira, em Bruxelas, noticiou esta terça-feira a televisão belga de expressão francesa, RTBF.



A RTBF cita o anúncio feito na rede social Facebook pelo amigo do baixista e companheiro de banda, o violinista e teclista Blaine Reininger.



Segundo Reininger, Peter Principle Dachert foi encontrado morto no seu quarto nos Ateliers Noel, em Saint-Gilles, onde preparava com a banda novas composições para a próxima digressão, que devia passar, em agosto, por Leiria.



Segundo o blog dos Tuxedomoon, citado pelo canal televisivo belga, o músico "teria sido vítima de um ataque cardíaco ou do miocárdio".



Natural do bairro nova-iorquino de Queens, em Nova Iorque, Dachert assumia-se como herdeiro do poeta William Burroughs, do movimento "Beat Generation", do rock experimental e pós-punk californiano.



O coletivo Tuxedomoon foi fundado em 1977, em San Francisco, na Califórnia, e foi um dos pioneiros da "European New Wave", na década de 1980.



Dachert juntou-se à banda em 1979 e, em 1981, os Tuxedomoon optaram por viver na Europa, após a eleição de Ronald Reagan para Presidente Estados Unidos, tendo-se fixado na capital belga, tendo efetuado um contrato com a discográfica Crammed Discs.



Peter Principle Dachert tocou também na banda Soft Verdict, de Wim Mertens, com Man Minimal, Winston Tong e com Benjamin Lew.



Paralelamente, o músico produziu álbuns de grupos belgas, como os Marine et Isolation Ward, Minimal Compact e Sprung Aus Den Wolken.



A solo, editou os álbuns "Sedimental Journey, Tone Poems" (1988), "Conjunction" (1990) et "Idyllatry" (2005).



Os Tuxemoon atuaram pela primeira vez em Portugal em novembro de 2004, no Festival Sons em Trânsito, em Aveiro, e regressaram no ano seguinte para dois concertos, um, em Vila Nova de Famalicão, e outro em Lisboa.



No ano passado, em junho, a banda atuou no Tivoli BBVA, em Lisboa.



Este ano, tem agendado um concerto para o dia 26 de agosto, no Festival EntreMuralhas, no Castelo de Leiria.