Morreu o rapper Prodigy, do duo Mobb Deep

Em 1995 lançaram o álbum "The Infamous" e em 1996 "Hell on Earth". Em 2012 separaram-se e um ano depois voltaram a juntar-se.



Prodigy lançou vários álbuns solo, incluindo o "H.N.I.C." em 2000.



O rapper The Prodigy, do duo Mobb Deep, morreu terça-feira em Las Vegas, no estado norte-americano do Nevada, aos 42 anos, anunciou esta quarta-feira o agente do grupo.O rapper, que sofria de anemia falciforme, doença hereditária de que padecia desde o nascimento, estava hospitalizado há vários dias depois de ter dado um concerto."É com extrema tristeza e incredulidade que confirmo a morte de nosso querido amigo Albert Johnson, mais conhecido por milhões de fãs como Prodigy do duo nova-iorquino Mobb Deep", disse o agente em comunicado, acrescentando que a causa da morte ainda não é conhecida.