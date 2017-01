Mosteiro dos Jerónimos recebe concertos

Igreja do Mosteiro dos Jerónimos será o palco dos concertos

A Igreja do Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, vai ser o palco de dois concertos de Órgão e Coro.

O primeiro espectáculo está marcado para domingo, 29 de janeiro, às 17h30, com António Esteireiro, organista titular do Órgão Mathis do Mosteiro, a apresentar obras de Johann Sebastian Bach.

Já a 2 de fevereiro, quinta-feira, às 21h30, é a vez de um concerto único, já que o Coro da Universidade de Princeton (nos EUA) vai atuar ao lado do Coro de Câmara do Instituto Gregoriano de Lisboa.

Os dois espectáculos têm entrada livre.

