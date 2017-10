Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Mulher de traficante é artista de “mérito”

Sonia Falcone tem mostra do seu trabalho no Palácio Nacional da Ajuda até dezembro.

Por Ana Maria Ribeiro | 02.10.17

Sonia Falcone é uma conhecida artista plástica boliviana de 52 anos que começou a expor individualmente em 2007. Antes, em 1988, tinha sido Miss Bolívia. É também casada com o empresário Pierre Falcone, que em 2009 foi condenado por traficar armas de fabrico soviético para a guerra civil angolana nos anos 90. Não seria agora notícia se, há duas semanas, a artista não tivesse inaugurado uma exposição no Palácio Nacional da Ajuda (PNA), em Lisboa.



A mostra ‘Campos de Vida’ inclui obras icónicas de Falcone, algumas das quais já apresentadas na prestigiada Bienal de Arte Contemporânea de Veneza e pretende "despertar os sentidos visuais, auditivos e olfativos do visitante, transpondo para as salas do palácio imagens, sons e cheiros da Bolívia".



O diretor do espaço, José Alberto Ribeiro, contou ao CM que a artista lhe foi apresentada "no sentido de expor a sua obra no PNA, à semelhança da apresentação regular de artistas contemporâneos no museu" e que a escolheu por causa do seu extenso currículo. Só na quarta-feira é que soube, através da comunicação social, das ligações familiares de Sonia Falcone. No entanto, acrescenta que as notícias em nada desmerecem a obra desta criadora.



"Considero que permanece inalterável o mérito do percurso da artista, evidenciado pelo seu extenso currículo", afirmou, escusando-se a especular sobre a possibilidade desta polémica poder vir a atrair mais público ao PNA até ao fim do ano.