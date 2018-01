Mundial de futebol vai ter direito a selos em 2018

Os CTT vão lançar 25 emissões comemorativas neste ano.

Por J. Pires Santos | 00:30

O Campeonato Mundial de Futebol que este ano se realiza na Rússia – e no qual Portugal estará presente – é tema de uma das mais de 25 emissões comemorativas que os Correios de Portugal têm previsto editar em 2018.

A primeira é dedicada à Madeira e será emitida a 15 de janeiro. A série reúne cinco selos com motivos já emitidos em anos anteriores mas que agora os CTT lançam com a designação de auto-adesivos e taxa única de E20g, destinados ao correio para a Europa.

Os selos reproduzem a Festa da Flor, Fajã do Rodrigues, Banana, Quinta do Palheiro Ferreira e a Catedral do Funchal.

Para o primeiro mês do ano, os Correios têm ainda previsto o lançamento da 2ª série da emissão base dos Doçes Tradicionais Portugueses e do Ano Europeu do Património Cultural.

Mas a empresa continua a destacar personalidades, obras e datas históricas que marcaram a definição do que é ser português nos últimos 250 anos. ‘Os Maias’, de Eça de Queirós; o pintor Domingos Sequeira; o compositor Vianna da Mota; o historiador Vitorino Magalhães Godinho; a construção do Jardim Botânico da Ajuda, em Lisboa; e os patrimónios imateriais da Humanidade materializados nos processos de fabrico de chocalhos e da louça de barro preto de Bisalhães são alguns dos temas que vão ilustrar selos.

O plano de emissões filatélicas inclui ainda as emissões evocativas dos 250 anos da fundação da Imprensa Régia; os 250 anos da fundação do Jardim Botânico da Ajuda; os 150 anos da fundação da Companhia das Águas de Lisboa; e os 50 anos da fundação da Comunidade Islâmica de Lisboa.

Os CTT também vão lembrar o centenário do armistício da Grande Guerra e da batalha de La Lys, onde as tropas portuguesas foram vencidas por uma força inimiga numericamente superior e que provocou a perda de milhares de combatentes portugueses.

Por último, destaque para as emissões alusivas à Eletricidade em Portugal; à História da Navegação à Vela; e ao Chocolate em Portugal, que terão direito a livros temáticos que vão incluir os selos lançados sobre o assunto.

O plano inclui ainda a emissão de duas séries de etiquetas de impressão de franquia dedicadas à Alimentação Saudável e às Borboletas (2ª série), com lançamentos previstos para abril e setembro, respetivamente.

De referir que os selos a editar sobre os 250 anos da fundação da Imprensa Régia e do historiador Vitorino Magalhães Godinho foram sugeridos por esta rubrica do CM, em março.