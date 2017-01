Mundo do fantástico volta ao Fantasporto

Mário Dorminsky, fundador do Fantasporto, e Beatriz Pacheco Pereira, da organização do evento, ontem, no Porto





Mário Dorminsky, fundador do certame, anunciou que estará na retaguarda da organização devido a problemas de saúde e destacou as dificuldades financeiras para realizar o festival. "Só com investimento da nossa parte é que garantimos o evento", diz.



No que respeita ao cinema português, serão apresentadas três longas-metragens, entre as quais ‘A Ilha dos Cães’, com a participação de Nicolau Breyner, homenageado no ano passado. O prémio Carreira vai este ano para o cineasta holandês Ate de Jong, que já esteve no festival em 2016.Mário Dorminsky, fundador do certame, anunciou que estará na retaguarda da organização devido a problemas de saúde e destacou as dificuldades financeiras para realizar o festival. "Só com investimento da nossa parte é que garantimos o evento", diz.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

São 125 filmes, oriundos de 33 países. Esta é a oferta da 37ª edição do Festival Internacional de Cinema - Fantasporto, que vai estar no Teatro Rivoli, no Porto, de 20 de fevereiro a 5 de março. Subordinado ao tema ‘O Cinema dos Nossos Tempos’, o evento vai apresentar películas que mostram a história contemporânea, com retrospetivas do cinema fantástico e oriental."Teremos filmes que representam os conflitos na Síria, o mundo islâmico e a sustentabilidade do planeta", explicou Beatriz Pacheco Pereira, da organização do ‘Fantas’.Com um orçamento de 240 mil euros, sem incluir parcerias, o festival, que arranca com o filme ‘The Age of Shadows’, de Jee-woon Kim, realizador coreano que ganhou o festival em 2011, apresenta como novidade a vertente televisiva. "Atores e realizadores da TV Globo vão apresentar episódios-piloto de novelas realizadas dentro do cariz fantástico", explicou.