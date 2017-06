Museu Berardo celebra dez anos com programação para famílias

O que achou desta notícia?







O Museu Coleção Berardo, em Lisboa, celebra no domingo o 10º aniversário com entradas gratuitas todo o fim de semana e uma programação especial para adultos e crianças. De acordo com o museu, serão realizadas atividades especiais como ‘Espelhos Viajantes’, que propõe ao visitante viajar no tempo, guardar imagens e acrescentar memórias num percurso pelos espaços do museu.Mais de sete milhões de pessoas visitaram o Museu Coleção Berardo durante a última década, para percorrer as 86 exposições realizadas ao longo deste período. O ano de 2016 foi aquele que registou mais entradas, somando cerca de um milhão.