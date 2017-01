Museu de Arte Urbana com 300 obras de Vhils

Segundo Miguel Pinto Luz, todos os eventos têm uma participação financeira da câmara na ordem dos 8 milhões de euros.



São 46 iniciativas, desde música, teatro, desporto passando pela política.Segundo Miguel Pinto Luz, todos os eventos têm uma participação financeira da câmara na ordem dos 8 milhões de euros.Parte da receita virá do turismo, nomeadamente da taxa turística que começa a ser cobrada no próximo mês de fevereiro (secundando a iniciativa de Lisboa). No total, Cascais pensa cobrar, só no caso dos hotéis, 1,2 milhões de euros de taxa.

Depois da Casa das Histórias Paula Rego, Cascais vai ter este ano "um segundo navio almirante da cultura", revelou esta sexta-feira o vice-presidente da câmara, Miguel Pinto Luz. Trata-se da criação do Museu de Arte Urbana, com o artista Vhils na primeira linha, com 300 obras da sua coleção particular.A acompanhar Vhils - Alexandre Farto de seu nome, pintor e grafiteiro português, conhecido pelos seus "rostos" esculpidos em paredes - estarão outros artistas nos 1200 metros quadrados de arte urbana no bairro dos Museus.A novidade foi divulgada na cerimónia de apresentação das principais iniciativas da autarquia para este ano, e que contou com a presença do presidente da câmara, Carlos Carreiras.