Museu do Dinheiro quer 16 mil a ver Francisco de Holanda

Veja as fotos do novo Museu do Dinheiro

Chama-se ‘Francisco de Holanda: Desejo, Desígnio e Desenho’, a exposição que o Museu do Dinheiro, em Lisboa, acaba de inaugurar e celebra os 500 anos de nascimento de um português extraordinário.Francisco de Holanda (1517- 1585) foi arquiteto, escultor, desenhador, iluminador e pintor. Foi, ainda, um humanista destacado, ensaísta, crítico de arte e historiador. Conheceu o escultor Miguel Ângelo, em Itália, e foram as conversas com o mestre que inspiraram a célebre obra ‘Diálogos sobre a Pintura na Cidade de Roma’.De entrada gratuita, a mostra temporária ficará patente durante dois meses e o museu espera atrair 16 mil pessoas.