Música e diversões no Primavera Surf Fest

Slow J, que também atua hoje, está motivado com o segundo concerto após a edição de ‘The Art of Slowing Down’. "As pessoas já cantam as letras das canções do disco do princípio ao fim, por isso, acredito que vai ser uma noite especial".O Primavera Surf Fest decorre nos dois fins de semana das férias escolares da Páscoa. A entrada diária custa dez euros. O passe geral fica por 30.

Diogo Piçarra, Paus, Slow J, Regula e Sara Tavares são alguns dos 18 nomes que vão subir ao palco da terceira edição do Primavera Surf Fest.O acontecimento, que hoje começa na Praia do Paraíso, Costa da Caparica, quer ser o ponto de encontro daqueles que gostam de aliar o mar e desportos como o surf e o skate com os sons da melhor música lusa."Este é o primeiro concerto de 2017 que irá promover o meu segundo álbum", afirma aoDiogo Piçarra, que hoje atua no festival. Editado há menos de uma semana, o sucesso de ‘Do=s’ confirma o carinho que os fãs têm pelo cantor.