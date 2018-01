Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Música em Dia de Reis de norte a sul do País

Época de Natal encerra com espetáculos em Lisboa e Porto.

Por Duarte Faria | 01:30

Em Dia de Reis, a música vai ser rainha. Por todo o País há hoje espetáculos alusivos à festividade, propostas para começar o ano com um fim de semana diferente.



Em Lisboa, vários espaços do bairro de Marvila acolhem concertos entre as 14h00 e as 00h00, integrados na Festa de Reis da iniciativa Lisbon Beer District. Estão previstas atuações de Benjamim, Monday, Mighty Sands, Calcutá, Chinaskee & Os Camponeses, Sallim Lavoisier e Planeta Tundra. Já o Palácio da Ajuda terá um Concerto de Reis solidário, com a participação do Coro da Universidade de Lisboa, a favor da Associação Sol. Para ouvir a partir das 16h00.



No Porto, às 15h30, o coro Saint Dominic’s Gospel Choir estará no Seminário de Vilar. As receitas revertem para a Associação A Casa do Caminho. Em frente à Igreja dos Clérigos, a partir das 21h00, atuam o Coro Experimental dos Antigos Orfeonistas da Universidade do Porto e o Coro Leading Voices, da Porto Business School.



O NorteShopping, em Matosinhos, em parceria com a Casa da Música, do Porto, recebe o Concerto de Reis da Banda Sinfónica Portuguesa. Às 17h00, 18h00 e 19h00. No cais de Vila Nova de Gaia, Tiago Bettencourt dá um concerto especial, às 21h00. Para uma hora depois está previsto um espetáculo piromusical. A entrada é livre.



Ainda a norte, na Guarda, o grande auditório do Teatro Municipal terá, às 21h30, um espetáculo de cantar das Janeiras, interpretado por cerca de 300 pessoas de 20 coletividades do concelho. É gratuito.



Descendo no mapa, em Portalegre, o Dia de Reis é comemorado no Centro de Artes e do Espetáculo da cidade. O concerto do Grupo de Cantares O Semeador arranca às 16h30, com participação do grupo Ronca d’Elvas. Em Beja, o Concerto de Reis pelos Coros do Carmo decorre às 21h15, na Igreja do Carmo. Já em Évora, a festa está marcada para domingo, às 18h00, na Igreja Matriz de São Manços, com o Coral Évora.



de janeiro é a data em que se assinala anualmente o Dia de Reis, no qual, segundo a tradição cristã inscrita na Bíblia, Jesus Cristo recém-nascido recebeu a visita de "alguns magos do oriente" (Mateus 2:1), que lhe deram ouro, incenso e mirra.



Comemoração

Para os católicos, é o dia de veneração aos Reis Magos, que a tradição surgida no século VIII converteu nos santos Belchior, Gaspar e Baltazar. É considerado o último dia dos festejos natalícios, iniciados em dezembro.



Tradições

Em alguns países, sobretudo nos hispânicos, como Espanha, é tradição dar prendas (de Natal) às crianças neste dia. Em Portugal, por esta altura, cantam-se as Janeiras, come-se bolo-rei e fazem-se encenações da história dos Reis Magos.